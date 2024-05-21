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Общество

Глеб Никитин вдохновился стихами Пушкина и написал посвящение Нижнему Новгороду

07 июня 2024 07:38  [37] Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина, Кира Мишина

В музее-заповеднике "Болдино" 6 июня, в день рождения Александра Пушкина, стартовала программа Международного фестиваля искусств "Пушкин без границ". Он начался с "Пушкинского дня" и продлится до 9 июня.

К юбилею были отреставрировали музейные объекты, обновлены экспозиции, отремонтированы здания на территории музея-заповедника, выполнены работы по благоустройству территории.

"Господский дом и Крепостная контора, которые не видели ремонта с 1974 года, Музей пушкинских сказок (Дом Успенского и Дом Фиалковского), банька и барская кухня, "горбатый" мостик и мост у Вишневой аллеи, парковые дорожки и освещение, гидросооружения на каскаде парковых прудов - всё это привели в порядок на долгие годы вперёд. Всего за два года из областного бюджета на эти работы выделили более 232 млн рублей. Это история нашей страны, величайшее культурное наследие! Сохранить его – наш долг!",- прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Вечером в усадьбе на специально возведённой сцене на воде состоялась концертная программа "Отражения". Над парковыми прудами звучала музыка в исполнении оркестра под руководством Юрия Башмета, а также стихи Пушкина, которые читали знаменитые артисты.

Глава региона вдохновился увиденным - пушкинскими местами и его произведениями. Это сподвигло написать его написал своё стихотворение, которым он поделился со своими подписчиками в Telegram.

Любимый город над водой,
Его спокойный древний стан…
При этом духом молодой,
Он для спасенья Богом дан!
И он не кичится с тщеславьем,
Как будто ожидая час,
Когда опять в момент бесславный
Спасать ему придется нас.
Пока он не расправил плечи,
Пока кольчугу не надел,
Чтоб посреди могучей сечи
Врагу определить удел.
Еще внутри его кварталов
Могучий дух не восставал,
Чтобы среди роскошных залов
Столицы продолжали бал.
Он ждет, когда в конечном счете
Созреет дух, уйдет беда,
Когда веков на повороте
Прославлен будет навсегда!

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Теги:
Большое Болдино Глеб Никитин Юбилеи и праздники
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