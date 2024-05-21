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Общество

Правительство РФ намерено синхронизировать школьную программу и ЕГЭ в 2025 году

07 июня 2024 07:56  [116] Общество

Уже в 2025 году школьная программа будет полностью синхронизирована с материалами ЕГЭ. Об этом в интервью ТАСС на ПМЭФ заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Если говорить об итоговой аттестации, то сейчас контрольно-измерительные материалы формируются на основании содержания ФГОС и единых программ. В следующем году образовательные программы и материалы экзаменов будут полностью синхронизированы", - приводит издание слова политика.

Напомним, в послании Федеральному собранию Владимир Путин потребовал разобраться с проблемой, когда программа школ и вопросы на экзаменах отличаются. Глава государства отметил, что учебная нагрузка на детей должна быть разумной и сбалансированной.

На отрыв содержания ЕГЭ от школьной программы указывали и авторы законопроекта об отмене единого госэкзамена, который был внесён в Госдуму накануне. В пояснительной записке к документу сообщается, что по этой причине родителям приходится оплачивать услуги недешёвых репетиторов. Если законопроект примут, то он должен начать действовать уже в 2025 году.

Но в Рособрнадзоре уже сообщили, что кардинальных изменений в ЕГЭ в 2025 году не планируется, поскольку о подобных изменениях предупреждают за два года, чтобы выпускники 9-х классов могли ещё раз подумать, что им делать дальше.

Дмитрий Чернышенко отметил главный плюс ЕГЭ: он одновременно является и выпускным экзаменом, и вступительным испытанием в вузы. Кроме того, его результаты действуют четыре года.

Как сообщалось ранее, Единые федеральные основные образовательные программы по всем предметам ( "Золотой стандарт образования") введены в российских школах с 1 сентября 2023 года. По шести предметам они обязательны (русский язык, литература, история, обществознание, география и ОБЖ). Программы включают единый федеральный учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов и дисциплин, иных компонентов и рабочую программу, календарный план воспитательной работы.

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Теги:
ЕГЭ Образование
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