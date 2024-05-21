Минтруд рассмотрит инициативу сделать 31 декабря официальным выходным днём

Минтруд РФ при формировании производственного календаря на 2025 год рассмотрит инициативу сделать 31 декабря официальным выходным днём. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью ТАСС в ходе ПМЭФ.
Глава ведомства подчеркнул, что запрос от общества на это очень большой.
Напомним, президент России Владимир Путин в пандемийный 2020-й год поддержал депутатов Госдумы и рекомендовал объявить 31 декабря 2020 года выходным днём. Поскольку на федеральном уровне в короткие сроки принять решение о дополнительном выходном невозможно, то принятие соответствующего решения переложили на региональные власти.
В 2022 году депутаты от фракции ЛДПР снова предложили сделать 31 декабря выходным днём за счёт переноса с 8 января. Но, как сообщал телеканал "360", правительство РФ отклонило это предложение, назвав его избыточным, поскольку решения о новогодних каникулах принимаются каждый год в зависимости от целесообразности.
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