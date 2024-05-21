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Общество

Минтруд рассмотрит инициативу сделать 31 декабря официальным выходным днём

07 июня 2024 08:56  [54] Общество

Минтруд РФ при формировании производственного календаря на 2025 год рассмотрит инициативу сделать 31 декабря официальным выходным днём. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью ТАСС в ходе ПМЭФ.

Глава ведомства подчеркнул, что запрос от общества на это очень большой.

Напомним, президент России Владимир Путин в пандемийный 2020-й год поддержал депутатов Госдумы и рекомендовал объявить 31 декабря 2020 года выходным днём. Поскольку на федеральном уровне в короткие сроки принять решение о дополнительном выходном невозможно, то принятие соответствующего решения переложили на региональные власти.

В 2022 году депутаты от фракции ЛДПР снова предложили сделать 31 декабря выходным днём за счёт переноса с 8 января. Но, как сообщал телеканал "360", правительство РФ отклонило это предложение, назвав его избыточным, поскольку решения о новогодних каникулах принимаются каждый год в зависимости от целесообразности.

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Теги:
Новый год Праздники
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