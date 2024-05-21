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Общество

Девелопер "Самолёт" вложит 14 млрд рублей в жилой проект в Нижнем Новгороде

07 июня 2024 10:52  [103] Общество

Фото: Группа "Самолёт"

Правительство Нижегородской области и московская девелоперская группа "Самолёт" в ходе Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о намерениях сотрудничества. Подписи под документом поставили глава региона Глеб Никитин и управляющий партнёр группы "Самолёт" Александр Прыгунков.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, в рамках соглашения будет реализован крупный инвестиционный жилой проект стоимостью около 14 млрд рублей. Он расположится в Ленинском районе областного центра - в границах улиц Дружбы, Энтузиастов и Самочкина, на месте домов ветхого и аварийного фонда. Реализация проекта позволит создать около 1000 рабочих мест.

Сейчас девелопер ведёт переговоры с жителями домов, которые подпадают в зону КРТ, к сегодняшнему дню подписано уже более 70% согласий на переезд.

Глеб Никитин отметил, что проект комплексного развития территории в районе улицы Самочкина является самым крупным в Нижнем Новгороде.

"Важно, что, кроме улучшения жилищных условий более чем для 1200 человек, в проект КРТ заложено создание современных социальных объектов. На сегодняшний день КРТ – наиболее эффективный инструмент перезагрузки территории. Уверен, что реализация проекта даст стимул к обновлению и окружающих кварталов и общественных пространств", - сказал губернатор.

Александр Прыгунков, в свою очередь, заявил, что с момента выхода в регион компании уже удалось наладить эффективное взаимодействие с властями города и области. Для реализации проекта компания будет привлекать подрядчиков и закупать материалы в том числе у местных предприятий.

Напомним, КРТ в районе улицы Самочкина в Ленинском районе Нижнего Новгорода предусматривает расселение 39 ветхих и аварийных домов. Кроме обновления жилой застройки, механизм КРТ предполагает обустройство необходимой социальной инфраструктурой. На площади 13,7 тыс. кв. м инвестор возведет более 122 тыс. кв. м современного жилья, построит детский сад на 320 мест и поликлинику. Также за счет застройщика будет подготовлена проектная документация для строительства школы на 1100 мест.

По планам, в текущем году запланировано начало расселения еще 10 домов, в том числе двух аварийных. Это двухэтажные дома из дерева или шлакоблоков, к которым отсутствует подъезд, в ряде из них нет интернета. Как только жители этих домов будут расселены, по проекту КРТ здесь планируется построить современное жильё с благоустроенными дворами, детскими площадками, парковками и социальными объектами.

Ранее сообщалось, что первые дома в рамках КРТ в Ленинском районе расселят к осени 2024 года.

Напомним также, что более 30 площадок КРТ находятся в разработке и реализации в Нижегородской области.

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Теги:
Жилье КРТ Ленинский район
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