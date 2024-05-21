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Спорт

Новым главным тренером МХК "Чайка" станет Дмитрий Гоголев

07 июня 2024 12:09  [58] Спорт

В пресс-службе нижегородского молодёжного хоккейного клуба "Чайка" сообщили о назначении нового главного тренера. Вместо Алексея Исакова, который возглавил ХК "Торпедо Горький" в ВХЛ, пост займёт 51-летний Дмитрий Гоголев.

Специалист в годы своей игровой карьеры дважды становился бронзовым призёром чемпионата России (в 1993 и 2000 гг.), а также имеет в своём арсенале награды чемпионатов Австрии, Словении и Италии.

На тренерском поприще Дмитрий Гоголев трудится с 2009 года. Как рассказали в пресс-службе "Чайки", за это время он успел побывать в роли и ассистента, и главного тренера во всех лигах отечественной хоккейной вертикали, в разные годы работая с МХК "Спартак" (МХЛ), ПХК "Крылья Советов" (ВХЛ), ХК "Спартак" (Москва, КХЛ), МХК "Капитан" (Ступино, МХЛ), "Сибирские Снайперы" (Новосибирск, МХЛ), ХК "Амур" (Хабаровск, КХЛ).

Последним местом работы тренера стал ХК "Югра" (Ханты-Мансийск, ВХЛ). Команда дошла до полуфинала и уступила тульскому АКМ, который, кстати, в прошлом сезоне был своеобразным фарм-клубом ЖК "Торпедо".

Генеральный директор ХК "Торпедо" Александр Харламов прокомментировал назначение Гоголева, назвав его опытным и очень востребованным на хоккейном рынке специалистом.

"Он прекрасно знает, как переводить хоккеистов из разряда "молодых и перспективных" в статус "железных" игроков основы клубов КХЛ. Немало ребят периода его работы в "Сибирских Снайперах" сейчас выступают в составе "Сибири" и других команд, а кто-то уже попробовал себя за океаном в системах клубов НХЛ", - отметил Харламов.

Напомним, МХК "Чайка" под руководством Алексея Исакова завершила сезон 2023/24 бронзовыми призёрами Кубка Харламова.

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Теги:
Назначения ХК Чайка Хоккей
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