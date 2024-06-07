Сергей Лавров примет участие во встрече глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новгороде Политика

Фото: сайт МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров примет участие в полноформатном совещании глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новгороде 10-11 июня. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, на эти дни намечено отдельное заседание с участием ряда стран Глобального Юга и Востока.

"В ходе встреч планируется обсудить актуальные вопросы международной повестки дня, совершенствование системы глобального управления с акцентом на повышение роли развивающихся стран, урегулирование конфликтов и вопросы взаимодействия на ведущих многосторонних площадках",- пояснила Захарова.

Напомним, что Нижний Новгород станет местом встречи министров иностранных дел стран-участниц объединения БРИКС.

Также ранее сообщалось, что глава МИД Бразилии Мауро Виэйра примет участие в совещании министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде.