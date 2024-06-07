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Экономика

Нижегородская делегация на ПМЭФ-2024 подписала 11 соглашений на 83 млрд рублей

09 июня 2024 09:10  [90] Экономика

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Нижегородская делегация на Петербургском международном экономическом форуме-2024 подписала 11 соглашений. Об этом сообщил в пресс-службе нижегородского правительства. 

Привлекаемое финансирование по всем проектам превысит 83 млрд рублей, количество рабочих мест – почти 2,6 тысячи. Соглашения касались самых разных сфер: агропромышленного комплекса, машиностроения, химической отрасли, переработки отходов, строительства жилья. 

Глава региона Глеб Никитин провел ряд рабочих встреч, в том числе с экс-президентом Республики Молдова Игорем Додоном и главой исполнительного комитета АТО Гагаузия Республики Молдова Евгенией Гуцул.  

Напомним, что Петербургский международный экономический форум проходил 5-8 июня 2024 года. ПМЭФ проводится ежегодно с участием президента РФ Владимира Путина, руководителей федеральных ведомств и российских регионов, глав дипломатических миссий.

Ранее сообщалось, что новый завод по производству станков построят в Нижнем Новгороде.

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