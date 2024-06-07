Нижегородская область расширит сотрудничество с Республикой Молдова Экономика

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочие встречи с бывшим президентом Республики Молдова Игорем Додоном и главой исполнительного комитета АТО Гагаузия страны Евгенией Гуцул в рамках ПМЭФ-2024. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Стороны обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества.

По словам Глеба Никитина, для Нижегородской области Республика Молдова является перспективным партнером.

"У нас заключено три соглашения, в частности договоры между Воротынским районом и Комратским районом Гагаузии, между Бором и городом Чадыр-Лунга Гагаузии. Однако за последние несколько лет отмечался небольшой спад в развитии взаимодействия, но мы со своей стороны открыты для любых инициатив и проектов с гагаузскими друзьями", - заявил Никитин.

В свою очередь, бывший глава Республики Молдова подтвердил готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества с Нижегородской областью.

"Мы переживаем одну из самых низких точек молдавско-российских отношений за последние 30 лет, и вот этот пробел мы пытаемся сейчас как-то покрыть за счет регионального сотрудничества. Большинство молдаван хотят дружить с Россией", - сказал Додон.

Важность укрепления связей с Нижегородской областью отметила и глава исполнительного комитета АТО Гагаузия Республики Молдова.

"Десятилетиями между Молдовой и Россией были и партнерские отношения. В первую очередь, наша страна всегда развивалась благодаря России, потому что вы закупали нашу сельхозпродукцию, у нас аграрная страна, мы этим живем", - уточнила Евгения Гуцул.

Напомним, Нижегородская область увеличила товарооборот с Республикой Беларусь почти на 48%.