Бесплатная диагностика репродуктивного здоровья доступна нижегородцам 18-40 лет Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Жителям Нижегородской области в возрасте от 18 до 40 лет с текущего года доступна бесплатная диагностика репродуктивного здоровья в государственных медицинских учреждениях региона. Как сообщает Минздрав Нижегородской области, специальный скрининг включен в программу профилактических медицинских осмотров и диспансеризации и внедряется во всех регионах страны в рамках Года семьи в России.

Ключевая цель данных медосмотров – выявление состояний и заболеваний, которые способны негативно повлиять на беременность и ее течение, а также на роды и послеродовой период.

Ожидается, что в этом году в рамках диспансеризации и профилактических осмотров диагностику пройдут более 300 тысяч жителей Нижегородской области. Исследования могут пройти как женщины, так и мужчины.

Репродуктивный скрининг включает мазок на онкологическую цитологию для женщин и анализ крови на маркеры рака предстательной железы для мужчин. Кроме того, все пациенты могут сдать мазок на ЗПП. В случае, если будут найдены какие-либо отклонения от нормы, пациента направят на дополнительные обследования.

Пройти профилактические медосмотры и диспансеризацию можно в поликлинике по месту прикрепления. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Если в поликлинике, к которой прикреплен гражданин нет возможности проведения исследований репродуктивного здоровья, то медработник проведет забор материла, после чего он будет направлен на исследование в другую медицинскую организацию.

В случае отсутствия в поликлинике, к которой прикреплен гражданин, врача акушера-гинеколога, врача-уролога или врача-хирурга, который прошел спецподготовку по вопросам репродуктивного здоровья, то поликлиника привлекает к проведению медосмотров и диспансеризации соответствующих врачей других медорганизаций, в том числе в рамках выездных форм работы.

Напомним, работа по организации профилактических осмотров и диспансеризации населения проводится в соответствии с целями и задачами национального проекта "Здравоохранение", который реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

Ранее сообщалось, что новое оборудование закупили для Нижегородского областного неврологического госпиталя ветеранов войн.