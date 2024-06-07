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Общество

Больного корью выявили в ЖК "Анкудиновский парк" в Нижегородской области

08 июня 2024 12:25  [70] Общество

Больного корью выявили в ЖК "Анкудиновский парк" в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом сообщает министерстве здравоохранения региона.

В настоящее время врачи выявляют возможные контакты больного и готовы к проведению вакцинации в очаге моновакциной от кори, однако на данный момент таких показаний нет. Все контактные привиты.

"В Нижегородской области есть запас моновакцины и при необходимости медучреждения готовы развернуть койки в инфекционных стационарах",- пояснили в минздраве региона.

В министерстве здравоохранения Нижегородской области напомнили, что при выявлении у себя повышенной температуры тела, боли в горле, сыпи на коже не нужно заниматься самолечением, а следует обратиться в поликлинику для установления правильного диагноза и лечения.

Напомним, корь выявили у одного пациента в Нижегородской области в прошлом году.

Также ранее российские эксперты-инфекционисты предупреждали, что рост числа заболевших в стране может произойти на фоне сниженного иммунитета у населения из-за COVID-19. Еще одна важная причина - нежелание взрослых ревакцинироваться от кори. Как поясняют медики, основная часть населения страны ходит с прививками, сделанными в детстве.

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Теги:
Здравоохранение корь
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