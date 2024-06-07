Глеб Никитин занял 9 строчку в топе медиарейтинга глав регионов по итогам мая Политика

Фото: Александр Воложанин

Аналитический центр "Г.У.Р.У." совместно с первым информационным телеграм-агентством "ТелеСтрим" презентовали свежее исследование "Индекс Telegram. Рейтинг эффективности публичных политиков через призму Telegram по итогам мая".

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в мае собрал в телеграм-каналах 6493 публикации и поднялся на 9 место в федеральном Telegram-рейтинге, параллельно вернув себе статус медиа лидера среди глав регионов Приволжского федерального округа.

Самым значимым федеральным поводом мая эксперты назвали "международный форум ЦИПР-2024, который собрал в Нижнем Новгороде представителей 87 регионов России и 25 стран мира", и Глеб Никитин оказался в фокусе телеграм-каналов именно благодаря богатой событийной повестке форума.

Авторы исследования указывают, что на мероприятие прибыла "чуть ли не половина обновлённого кабмина и его глава Михаил Мишустиным, с кем Никитин провёл отдельную встречу", тем более премьер-министр высоко оценил работу губернатора и отметил, что регион является самым активным участником федеральных программ.

Кроме этого, Никитин отметился в повестке СВО: вместе с Захаром Прилепиным в "Доме народного единства" он провёл встречу с бойцами СВО, причем впервые в России в формате званого ужина; cевастопольский драмтеатр на сцене нижегородского ТЮЗа представил премьерный спектакль "Город Марии" о бесчинствах ВСУ в Мариуполе, а в нижегородском Парке Победы прошла крупная выставка Росгвардии.

Среди федеральных ТОП-каналов, упоминавших губернатора Глеба Никитина, отмечены "RT на русском", "Оперативные сводки", BRIEF, "СИГНАЛ", "НЕЗЫГАРЬ".

Чаще других нижегородского губернатора упоминали VOLGA.brief (47), "Нижегородская Стрелка" (30)," Нижегородская Гильотина" (20), "СОР ИЗ ИЗБЫ" (19), "ВОВК" (13).

Кроме того, персональный аккаунт губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в Telegram по итогам мая прибавил 76 подписчиков и занял 23-е место в федеральном ТОПе.