Телефонные мошенники выманили у пенсионерки из Сарова более 1,2 млн рублей Происшествия

Очередной жертвой телефонных мошенников стала 75-летняя жительница Сарова. Мошенники обманным путём выманили у неё более 1,2 млн рублей, рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД.

Женщина рассказала полицейским, что ей на стационарный телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он заявил, что некий гражданин, имея якобы генеральную доверенность на её имя, пытается обналичить деньги с её банковского счёта.

После этого поступил звонок уже от якобы представителя банка, который подтвердил заявку на снятие денежных средств по генеральной доверенности. Когда пенсионерка заявила, что операция проводится без её ведома, нн посоветовал женщине обналичить деньги и перевести их на безопасный счет.

Поверив звонившим, саровчанка перевела на неизвестный счёт 1 218 200 рублей. Только спустя время женщина осознала, что её "развели" мошенники.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.159 УК РФ (мошенничество), полицейские ищут злоумышленников.

В ГУ МВД в очередной раз напоминают, что сотрудники правоохранительных органов или службы безопасности банков не будут звонить вам и сообщать о каких-либо финансовых операциях по вашим счетам. Звонки с такими заявлениями совершают исключительно мошенники. Нужно прекратить разговор и самостоятельно перезвонить в свой банк по телефону, указанному на карте - и ни в коем случае не перезванивать на номер входящего звонка.

Как ранее сообщал телеканал "360", чтобы выманить деньги, мошенники овладели в том числе методами социальной инженерии, приёмами гипноза и нейролингвистического программирования, что способствует отключить критическое мышление их собеседников.