Лютеранское кладбище XVII века нашли у метромоста в Нижнем Новгороде
Пять нижегородских вузов вошли в ТОП предметных рейтингов страны
Нижегородские проекты претендуют на премию Russian Traveler Awards
Лучших дворников 2024 года наградили в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
11 июня 2024 11:10  [44] Стоимость шенгена для россиян выросла до 90 евро с 11 июня
11 июня 2024 10:53  [54] Резерв препаратов инсулин лизпро оценили в Росздравнадзоре
11 июня 2024 10:09  [122] Почти 500 случаев скрытой рекламы наркотиков выявили в Нижнем Новгороде 
11 июня 2024 08:25  [145] Круг нежелательных организаций расширят в России
11 июня 2024 08:03  [138] Два новых стандарта СНЛК вступят в силу в России с 1 ноября
11 июня 2024 07:17  [154] Роспотребнадзор предупредил о подъёме заболеваемости коронавирусом этой осенью
10 июня 2024 19:23  [285] Нижегородцы могут принять участие в обсуждении наименований безымянных скверов
10 июня 2024 18:58  [345] Общественный транспорт в Нижнем Новгороде 11-12 июня изменит маршруты
10 июня 2024 18:47  [242] Численность диких животных увеличилась в Нижегородской области в 2024 году
10 июня 2024 18:19  [250] Более 30 тысяч нижегородцев вступили в программу долгосрочных сбережений
Общество

Почти 500 случаев скрытой рекламы наркотиков выявили в Нижнем Новгороде 

11 июня 2024 10:09  [122] Общество

С начала текущего года в Нижнем Новгороде было выявлено около 500 случаев скрытой рекламы наркотиков. Как сообщает pravda-nn.ru, горожане часто жалуются на рекламу наркотических средств и курительных смесей, которую оставляют на асфальте и на фасадах зданий. 

В департаменте по безопасности и мобилизационной подготовке отмечают, что подобные граффити недолговечны, коммунальщики быстро их ликвидируют.

Борьбу с незаконной рекламой ведут структурные подразделения администрации районов и города, участковые, домоуправляющие компании, собственники зданий, родительские патрули и дружины.

Всю информацию об обнаруженной противозаконной рекламе они передают в соответствующие органы, а также ликвидируют её. Благодаря работе  служб в 2024 году выявили около 3 тысяч надписей, которые рекламировали наркотики, курительные смеси, спайсы и соли.  На горячую линию "Сообщи, где торгуют смертью" поступило три сообщения и еще шесть сообщений поступили в электронном виде.

Ранее сообщалось, что в Госдуме одобрили крупные штрафы за пропаганду наркотиков в искусстве.

 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Наркотики Реклама
Поделиться:
Новости по теме
27 мая 2024 18:36  [697] Крупные штрафы за пропаганду наркотиков в искусстве одобрили в Госдуме
22 мая 2024 10:16  [598] Полицейские задержали на Сормовском шоссе мужчину с амфетамином
17 мая 2024 12:59  [918] Сотрудники полиции задержали в Нижнем Новгороде наркоторговца со стажем
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Юбилейные мероприятия в честь А.С.Пушкина в Большом Болдине
07 июня 2024 13:34Юбилейные мероприятия в честь А.С.Пушкина в Большом Болдине
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph