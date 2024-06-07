Почти 500 случаев скрытой рекламы наркотиков выявили в Нижнем Новгороде Общество

С начала текущего года в Нижнем Новгороде было выявлено около 500 случаев скрытой рекламы наркотиков. Как сообщает pravda-nn.ru, горожане часто жалуются на рекламу наркотических средств и курительных смесей, которую оставляют на асфальте и на фасадах зданий.

В департаменте по безопасности и мобилизационной подготовке отмечают, что подобные граффити недолговечны, коммунальщики быстро их ликвидируют.

Борьбу с незаконной рекламой ведут структурные подразделения администрации районов и города, участковые, домоуправляющие компании, собственники зданий, родительские патрули и дружины.

Всю информацию об обнаруженной противозаконной рекламе они передают в соответствующие органы, а также ликвидируют её. Благодаря работе служб в 2024 году выявили около 3 тысяч надписей, которые рекламировали наркотики, курительные смеси, спайсы и соли. На горячую линию "Сообщи, где торгуют смертью" поступило три сообщения и еще шесть сообщений поступили в электронном виде.

Ранее сообщалось, что в Госдуме одобрили крупные штрафы за пропаганду наркотиков в искусстве.