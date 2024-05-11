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Сотрудники полиции задержали в Нижнем Новгороде наркоторговца со стажем

17 мая 2024 12:59  [96] Происшествия

Фото: пресс-служба УТ МВД России по ПФО

В октябре прошлого года в Нижнем Новгороде полицейские задержали троих "закладчиков". Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по ПФО, нижегородцы – двое 16-летних и один 18-летний – получали информацию из интернет-магазина о местонахождении "тайников. Затем, они забирали из них крупные партии наркотиков, расфасовывали на более мелкие и раскладывали их во всех районах Нижнего Новгорода.

Во время проверки у одного молодого человека полицейские нашли и изъяли 500 пакетиков с запрещенным веществом, которые были готовы к реализации. Экспертиза установила, что это вещество содержат в своем составе наркотическое средство N-метилэфедрон общей массой около 240 граммов, отнесенной к особо крупному размеру. При проведении дальнейших мероприятий из тайников было изъято ещё 17 "закладок".В отношении всех троих наркокурьеров возбуждено 17 уголовных дел. В настоящее время все дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

В мае текущего года сотрудники транспортной полиции задержали 33-летнего уроженца Нижегородской области, также причастного к совершению указанного преступления. Полицейские установили, что мужчина с 2018 года находится в федеральном розыске за УМВД России по Камчатскому краю. Во время предварительного следствия местный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, которую потом заменили на домашний арест. Злоумышленник воспользовался этой мерой, приобрел чужой паспорт, купил билет и вернулся в Нижний Новгород. Здесь он продолжил заниматься незаконной деятельностью.

Преступник получал информацию о местонахождении "тайников", забирал партию наркотиков, затем он расфасовывал его у себя дома по пакетикам и формировал "оптовые"  закладки на территории Нижнего Новгорода. Координаты закладок он отправлял в интернет-магазин для дальнейшего сбыта.

Во время личного досмотра, сотрудники полиции нашли и изъяли у гражданина мобильный телефон, контейнеры с кристаллообразным веществом, средства для расфасовки наркотика, а также паспорт на чужое имя. Кроме того, полицейские нашли места закладок и изъяли их содержимое. Экспертиза показала, что вещества содержат в своем составе наркотическое средство N-метилэфедрон общей массой около 800 граммов, отнесенной к особо крупному размеру.

Мужчина заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Ранее сообщалось, что нижегородку задержали на улице Голубева за распространение наркотиков

 

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Теги:
Наркотики Уголовное дело
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