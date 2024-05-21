Полицейские задержали на Сормовском шоссе мужчину с амфетамином Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД Нижегородской области

Нижегородские полицейские остановили на Сормовском шоссе автомобиль, в котором находился подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, при досмотре у неоднократно судимого, безработного 42-летнего пассажира были обнаружены 5 полимерных пакетиков с веществом внутри.

Экспертиза установила, что подозреваемый перевозил синтетический наркотик – амфетамин, общей массой 3,8 гр. На гражданина завели уголовное дело и заключили под стражу. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали в Нижнем Новгороде наркоторговца со стажем.

Также сообщалось, что в 2023 году в Нижегородской области возбудили более 30 уголовных дел из-за наркосодержащих растений.