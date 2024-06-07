Вход в Нижегородский кремль ограничат в День России Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Вход в Нижегородский кремль ограничат из-за празднования Дня России на площади Минина и Пожарского 12 июня. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Пройти на территорию кремля можно будет с 7:00 через арку у Кладовой башни и через ворота Ивановской башни. Проход через Дмитровскую башню откроется для пешеходов с 11:00. При входе на территорию кремля нижегородцев и гостей города будут досматривать.

Территория Нижегородского кремля будет открыта до 22:00.

"В этот день будут закрыты для посещения кремлевская стена и башни филиала Нижегородского музея-заповедника "Нижегородский кремль", - говорится в сообщении.

Нижегородцев и гостей города просят учитывать эти изменения при планировании прогулок.

Напомним, центральные улицы Нижнего Новгорода перекрыли из-за подготовки к празднованию Дня России.