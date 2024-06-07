Движение транспорта в районе улицы Студеной в Нижнем Новгороде временно ограничат

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Движение транспорта в районе улицы Студеной в Нижнем Новгороде будет ограничено до 23:59 29 июня. Как сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства, это связано с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях.
Временно нельзя будет проехать по улицам Студеной и Славянской в районе домов № 51/11, 48, 52 к.1, 53 и 54 по улице Студеной. Объезд зоны проведения работ возможен по прилегающим улицам.
Автомобилистам рекомендуют быть внимательными, заранее ознакомиться со схемой движения и придерживаться указаниям дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что общественный транспорт в Нижнем Новгороде 11-12 июня будет ходить по измененным маршрутам.
Также сообщалось, что улица Генкиной в Нижнем Новгороде будет перекрыта до середины июля.
Кроме того сообщалось, что площадь Сенная будет перекрыта для замены трамвайных путей на полтора месяца.
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