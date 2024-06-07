Лютеранское кладбище XVII века нашли у метромоста в Нижнем Новгороде
Нижегородские проекты претендуют на премию Russian Traveler Awards
Пять нижегородских вузов вошли в ТОП предметных рейтингов страны
Лучших дворников 2024 года наградили в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Политика
11 июня 2024 14:40  [112] Сергей Лавров поблагодарил руководство Нижегородской области за организацию саммита БРИКС
11 июня 2024 11:24  [186] Сергей Лавров встретился в Нижнем Новгороде с главой МИД Турции
11 июня 2024 11:21  [165] Гордума Нижнего Новгорода организует довыборы по округу Олега Лавричева
10 июня 2024 18:06  [309] Делегации Саудовской Аравии, Лаоса и Мавритании прибыли в Нижний Новгород
10 июня 2024 17:42  [298] Глеб Никитин занял 9 строчку в топе медиарейтинга глав регионов по итогам мая
10 июня 2024 16:03  [649] Нижегородский филиал "Т Плюс" возглавила Ирина Гнеушева
10 июня 2024 11:49  [503] Сергей Лавров открыл совещание глав МИД БРИКС в Нижнем Новгороде
10 июня 2024 10:00  [370] Встреча глав МИД стран БРИКС пройдет в Нижнем Новгороде 10-11 июня
10 июня 2024 07:10  [678] Глеб Никитин представил Сергею Лаврову опыт развития международного сотрудничества Нижегородской области
09 июня 2024 18:06  [399] Делегация из Белоруссии прибыла в Нижний Новгород
Политика

Сергей Лавров поблагодарил руководство Нижегородской области за организацию саммита БРИКС

11 июня 2024 14:40  [112] Политика

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поблагодарил руководство Нижегородской области за организацию мероприятий по линии БРИКС в Нижнем Новгороде 10-11 июня.

"Хочу выразить благодарность руководству области, города Нижнего Новгорода и лично губернатору за прекрасную организацию мероприятия", - отметил глава российского МИД на встрече с журналистами 11 июня.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров встретился в Нижнем Новгороде с главой МИД Турции.

Напомним, что встреча министров иностранных дел стран, входящих в объединение БРИКС, проходит в Нижнем Новгороде 10-11 июня.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров вечером 9 июня прибыл в Нижний Новгород, а губернатор Глеб Никитин в ходе рабочей встречи представил главе МИД РФ опыт развития международного сотрудничества Нижегородской области.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
БРИКС МИД
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Юбилейные мероприятия в честь А.С.Пушкина в Большом Болдине
07 июня 2024 13:34Юбилейные мероприятия в честь А.С.Пушкина в Большом Болдине
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph