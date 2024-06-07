Сергей Лавров поблагодарил руководство Нижегородской области за организацию саммита БРИКС Политика

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поблагодарил руководство Нижегородской области за организацию мероприятий по линии БРИКС в Нижнем Новгороде 10-11 июня.

"Хочу выразить благодарность руководству области, города Нижнего Новгорода и лично губернатору за прекрасную организацию мероприятия", - отметил глава российского МИД на встрече с журналистами 11 июня.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров встретился в Нижнем Новгороде с главой МИД Турции.

Напомним, что встреча министров иностранных дел стран, входящих в объединение БРИКС, проходит в Нижнем Новгороде 10-11 июня.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров вечером 9 июня прибыл в Нижний Новгород, а губернатор Глеб Никитин в ходе рабочей встречи представил главе МИД РФ опыт развития международного сотрудничества Нижегородской области.