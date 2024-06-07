Сергей Лавров встретился в Нижнем Новгороде с главой МИД Турции Политика

Фото: ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 11 июня встретился в Нижнем Новгороде с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, сообщает ТАСС.

Согласно информации, общение глав внешнеполитических ведомств РФ и Турции было организована на полях саммита БРИКС.

Хакан Фидан отметил, что специально прибыл для встречи с главой российского МИДа из Москвы.

Напомним, что встреча министров иностранных дел стран, входящих в объединение БРИКС, проходит в Нижнем Новгороде 10-11 июня.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров вечером 9 июня прибыл в Нижний Новгород, а губернатор Глеб Никитин в ходе рабочей встречи представил главе МИД РФ опыт развития международного сотрудничества Нижегородской области.