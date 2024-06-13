В Нижнем Новгороде прошла встреча глав МИД БРИКС Политика

В Нижнем Новгороде 10-11 июня прошло совещание министров иностранных дел стран БРИКС. Открывал совещание министр иностранных дел России Сергей Лавров. В своем вступительном слове он подчеркнул, что ведется активная работа над выполнением решений Йоханнесбургского саммита прошлого года - в части совершенствования международной валютно-финансовой системы и разработки платформы для расчетов национальными валютами при взаимной торговле.

По итогам двухдневного саммита собравшиеся в Нижнем главы внешнеполитических ведомств БРИКС приняли совместное заявление. В нем главы МИД стран-участников подтвердили стратегию партнерства в сфере политики и безопасности, экономики и финансов, культурных и гуманитарных связей.

Выразили "обеспокоенность по поводу применения односторонних принудительных мер, несовместимых с принципами Устава ООН и оказывающих негативное воздействие на экономический рост, торговлю, энергетику, здравоохранения и продовольственную безопасность, особенно в развивающихся странах".

Также подтверждена "необходимость всеобъемлющей реформы глобальной финансовой архитектуры с тем, чтобы укрепить голос и представленность развивающихся стран в международных финансовых институтах".

Участники встречи осудили любые "террористические акты как преступления, не имеющие оправданий, независимо от того, когда, по какой причине и кем бы ни совершались. Министры "решительно осудили бесчеловечный теракт 22 марта 2024 года в "Крокус Сити Холле" в Москве".

По окончании мероприятия Сергей Лавров высоко оценил организацию встречи БРИКС в Нижнем Новгороде. "Хотел бы в очередной раз выразить слова благодарности руководству Нижегородской области, города Нижний Новгород, лично губернатору области Глебу Никитину за теплый прием и содействие в прекрасной организации мероприятия", - подчеркнул Лавров.

Эксперты оценили итоги и значимость прошедшего саммита.

Евгений Семенов, заместитель Председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества отмечает, что совещание министров иностранных дел БРИКС и принятие итогового документа состоялось накануне международной конференции по Украине в Швейцарии.

"Контент-анализ этого международного документа со всей очевидностью показывает, что отношение к "проблеме Украины" во всем мире далеко не однозначно. Мир последовательно трансформируется, обретая полиполярную структуру. Попытки навязывания одной точки зрения, выгодной гегемону проваливаются. Привести международное общественное мнение к одному знаменателю у него не получается и совещание министров иностранных дел стран БРИКС, прошедшее в Нижнем, это ярко демонстрирует", - сказал эксперт.

Елена Мозгунова, к. полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС подчеркивает значимость саммита БРИКС в Нижнем Новгороде:

"Значимое международное событие прошло в Нижнем Новгороде – совещание министров иностранных дел стран БРИКС, причем впервые на таком высоком уровне после расширения организации в январе текущего года. Безусловно, прием мероприятия подобного масштаба на нашей земле - это очень ответственно и почетно. Радостно, что центром проведения стала Нижегородская Ярмарка – знаковое и историческое место. Большая заслуга в организации принадлежит команде губернатора Глеба Никитина. А получилось всё на отличном уровне – о чем свидетельствуют отзывы, в том числе и главы МИД России Сергея Лаврова о том, что в "наш прекрасный город невозможно не влюбиться". Ждем увеличения туристического потока!", - полагает эксперт.

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления" указывает на саммит БРИКС, как не рядовое событие для Нижнего Новгорода:

"Встреча министров иностранных дел стран БРИКС для Нижнего Новгорода событие не рядовое. В целом, практика, когда многие международные мероприятия в России проводятся не в Москве или Санкт-Петербурге, а крупных региональных центрах, имеет большое значение. С одной стороны, иностранные делегации получают реальное представление о жизни российских регионов, их возможностях и перспективах. С другой - для регионов это всегда "рубежное" мероприятие, которое заставляет решать разнообразные инфраструктурные и организационные проблемы, доводить качество очень многих вещей, зачастую слабо заметных в силу привычки "аборигенов" (в хорошем смысле этого слова!), до уровня международных стандартов. Лучший, пожалуй, нижегородский пример - это чемпионат мира по футболу в 2018 году", - говорит эксперт.

Дмитрий Каминченко, к.полит.н, доцент кафедры политологии ИМОМИ ННГУ им. Н.А. Лобачевского выделяет состав участников прошедшего саммита БРИКС в Нижнем Новгороде.



"Особую значимость совещания министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде представляет и состав участников. Напомним, что в текущем календарном году БРИКС стал ещё больше, приняв новых участников в качестве полноправных членов данной международной организации. В этой связи визит глав МИД Египта и Эфиопии является особенно знаковым. Не исключено, что в скором времени к межгосударственному объединению подключатся и другие страны, представители которых прибыли в столицу Приволжья 10-11 июня", - отметил эксперт.

Эрадж Боев, к.и.н, директор НОЦ востоковедения, доцент кафедры международной журналистики НГЛУ им. Н.А. Добролюбова:

"Состоявшаяся в Нижнем Новгороде встреча министров иностранных дел стран БРИКС является одним из наиболее важных мероприятий, которые проводятся в 2024 году в России под эгидой председательства нашей страны в этой международной организации. Участие в нем делегаций из 20 стран во главе с руководителями дипломатических ведомств наглядно демонстрирует ту роль, которую сегодня играет Россия на международной арене. Для нашего региона проведение международного мероприятия подобного уровня является прорывным событием", - уверен эксперт.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба"