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Политика

Эрадж Боев: "Саммит БРИКС в Нижнем Новгороде стал одним из важных мероприятий 2024 года"

13 июня 2024 16:14  [323] Политика

В Нижнем Новгороде 10-11 июня прошло совещание министров иностранных дел стран БРИКС. Открывал совещание министр иностранных дел России Сергей Лавров. В своем вступительном слове он подчеркнул, что ведется активная работа над выполнением решений Йоханнесбургского саммита прошлого года - в части совершенствования международной валютно-финансовой системы и разработки платформы для расчетов национальными валютами при взаимной торговле.

Эрадж Боев, кандидат исторических наук, директор НОЦ востоковедения, доцент кафедры международной журналистики НГЛУ им. Н.А. Добролюбова:

"Состоявшаяся в Нижнем Новгороде встреча министров иностранных дел стран БРИКС является одним из наиболее важных мероприятий, которые проводятся в 2024 году в России под эгидой председательства нашей страны в этой международной организации. Участие в нем делегаций из 20 стран во главе с руководителями дипломатических ведомств наглядно демонстрирует ту роль, которую сегодня играет Россия на международной арене.

Активизация деятельности российской стороны в БРИКС показывает бесплодность попыток коллективного Запада изолировать Россию на международной арене. В современных условиях Российская Федерация выступает катализатором интеграционных процессов общемирового уровня. На наших глазах происходит рождение нового центра глобального притяжения, альтернативного интеграционным объединениям западных стран. Важно отметить тот факт, что страны-участницы мероприятия в Нижнем Новгороде продемонстрировали согласованные позиции по таким важным пунктам, как неприятие использования санкционного давления на международном уровне и необходимость модернизации имеющихся мировых финансовых институтов в интересах развивающихся экономик. Символично и то, что по предложению Сергея Лаврова встреча началась с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе 19 мая 2024 года президенте Ирана Ибрагиме Раиси, иранском министре иностранных дел Хосейне Амире Абдоллахиане и сопровождавших их лиц. В свою очередь, коллеги российского министра иностранных дел из различных стран мира решительно осудили террористическую атаку в подмосковном "Крокус Сити Холле" и подтвердили заинтересованность своих стран в объединении совместных усилий по борьбе с терроризмом. 

Для нашего региона проведение международного мероприятия подобного уровня является прорывным событием. И здесь необходимо отметить слаженную работу команды губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, позволившую создать все необходимые условия для включения Нижнего Новгорода в календарь мероприятий БРИКС. Опыт проведения в столице Приволжья мероприятий под эгидой БРИКС может быть востребован при проведении аналогичных  встреч в рамках деятельности других авторитетных организаций, например Шанхайской организации сотрудничества".

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Теги:
БРИКС МИД Эрадж Боев
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