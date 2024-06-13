Евгений Семенов: "Отношение к "проблеме Украины" во всем мире далеко не однозначно" Политика

В Нижнем Новгороде 10-11 июня прошло совещание министров иностранных дел стран БРИКС. Открывал совещание министр иностранных дел России Сергей Лавров. В своем вступительном слове он подчеркнул, что ведется активная работа над выполнением решений Йоханнесбургского саммита прошлого года - в части совершенствования международной валютно-финансовой системы и разработки платформы для расчетов национальными валютами при взаимной торговле.

Евгений Семенов, заместитель Председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества:

"Совещание министров иностранных дел БРИКС состоялось накануне международной конференции по Украине в Швейцарии. Как известно, процесс подготовки к этому антироссийскому мероприятию вызвал неоднозначную реакцию в мире и в том числе среди стан-участников БРИКС. Определенное подтверждение этому мы находим в совместном заявлении министров иностранных дел/международных отношений стран БРИКС, принятом в Нижнем Новгороде, 10 июня 2024 года.

В этом документе, среди прочих заявлений, "министры выразили обеспокоенность продолжающимися конфликтами во многих регионах мира. Они подтвердили приверженность мирному разрешению споров путем дипломатии, инклюзивного диалога и консультаций в духе координации и сотрудничества и поддержали все усилия, способствующие мирному урегулированию кризисов".

Вместе с тем в Совместном заявлении главы МИД БРИКС высказали "серьезную озабоченность по поводу продолжающихся конфликтов в регионе Ближнего Востока и Северной Африки".

Была выражена "Глубокая озабоченность, ухудшением ситуации на оккупированной палестинской территории, в частности, беспрецедентной эскалацией насилия в секторе Газа в результате военной операции Израиля…"

Министры выразили "серьезную озабоченность по поводу продолжающихся конфликтов, угроз со стороны террористических организаций в различных субрегионах Африки" и "продолжающимся ухудшением ситуации в области безопасности, а также гуманитарной, политической и экономической ситуации на Гаити".

Главы международных ведомств стран БРИКС не обошли своим вниманием ситуацию в Афганистане и на Украине.

Однако ситуация в Африке была описана в трех пунктах документа (п.33, п.36, п. 37) с общим объемом знаков – 1835, а ситуации в Палестине были посвящены два пункта Соглашения (п.34 и п.35) с общим количеством знаков – 2 446. При этом риторика текстов в этих пунктах была достаточно жесткой.

А вот положению на Украине был посвящен лишь пункт 32, потребовавший всего 364 знака. Здесь министры "с признательностью отметили соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах, направленные на мирное разрешение конфликта через диалог и дипломатию".

Контент-анализ этого международного документа со всей очевидностью показывает, что отношение "проблеме Украины" во всем мире далеко не однозначно. Мир последовательно трансформируется, обретая полиполярную структуру. Попытки навязывания одной точки зрения, выгодной гегемону проваливаются. Привести международное общественное мнение к одному знаменателю у него не получается и совещание министров иностранных дел стран БРИКС, прошедшее в Нижнем, это ярко демонстрирует".