Андрей Самсонов: "Встреча глав МИД БРИКС для Нижнего Новгорода событие не рядовое" Политика

В Нижнем Новгороде 10-11 июня прошло совещание министров иностранных дел стран БРИКС. Открывал совещание министр иностранных дел России Сергей Лавров. В своем вступительном слове он подчеркнул, что ведется активная работа над выполнением решений Йоханнесбургского саммита прошлого года - в части совершенствования международной валютно-финансовой системы и разработки платформы для расчетов национальными валютами при взаимной торговле.

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления":

"Встреча министров иностранных дел стран БРИКС для Нижнего Новгорода событие не рядовое. В целом, практика, когда многие международные мероприятия в России проводятся не в Москве или Санкт-Петербурге, а крупных региональных центрах, имеет большое значение. С одной стороны, иностранные делегации получают реальное представление о жизни российских регионов, их возможностях и перспективах. С другой - для регионов это всегда "рубежное" мероприятие, которое заставляет решать разнообразные инфраструктурные и организационные проблемы, доводить качество очень многих вещей, зачастую слабо заметных в силу привычки "аборигенов" (в хорошем смысле этого слова!), до уровня международных стандартов. Лучший, пожалуй, нижегородский пример - это чемпионат мира по футболу в 2018 году.

Особая значимость мероприятия для Нижнего Новгорода и в том, что как минимум две из задач, которые ставит губернатор, связаны с "иностранным присутствием", а значит и с дипломатическими контактами. Первое - превращение региона в один из самых интересных и посещаемых иностранными туристами. Второе - развитие Нижегородской Ярмарки как центра выставочной и другой бизнес-активности. Презентация региона, состоявшаяся на столь высоком дипломатическом уровне, способна дать серьезный стимул необходимым контактам и развитию".