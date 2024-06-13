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Общество

Сормовский район завершил все работы по проекту "Вам решать!" 2024 года

13 июня 2024 17:05  [312] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Сормовский район стал первым районом, где завершились все работы по губернаторскому проекту инициативного бюджетирования "Вам решать!" 2024 года.

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, всего по инициативам сормовичей сделали 11 объектов. В том числе, это ремонт тротуаров, дорог, спортивных площадок, а также установка новых детских площадок.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев осмотрел новый мини-стадион у школы № 183.

"В прошлом году я здесь был и обратил внимание на состояние покрытия. Было невозможно, даже небезопасно, там играть. А сейчас это современная многофункциональная коробка, где можно играть и в баскетбол, и в мини-футбол, и в волейбол – всё для этого есть. Ребята уже осваивают. Другие районы тоже активно сдают свои объекты, готова уже треть от 69 инициатив нижегородцев. Поставил задачу не уходить в осень, хочется, чтобы жители могли пользоваться новой инфраструктурой, пока тепло", - отметил Юрий Шалабаев.

Глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова выразила благодарность всем людям с активной жизненной позицией, которые голосуют за благоустройство любимого района.

Ранее сообщалось, что на бульваре Победы в Сормове появится сухой фонтан.

Также сообщалось, что в рамках проекта "Вам решать!"в Нижнем Новгороде отремонтируют 37 тысяч кв.м дорог.

 

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Теги:
Благоустройство Вам решать! Сормовский район
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