Ремонт 37 тысяч кв.м. дорог проведут в Нижнем Новгороде в рамках проекта "Вам решать!" Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В рамках проекта "Вам решать!" в Нижнем Новгороде в этом году будет отремонтировано почти 37 тысяч кв. метров дорог.

Как сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства, в этом году по направлению "Наши дороги" проекта "Вам решать!" вошли 27 объектов. Это 7 объектов в Автозаводском районе, 1 объект в Приокском, по 5 объектов в Советском и Сормовском районах и по 3 объекта в Канавинском, Ленинском и Нижегородском районе. Контракты с подрядными организациями заключены. На некоторых объектах готовность составляет 60 и 90%, отметили в департаменте.

В Автозаводском районе пройдет ремонт участков дорог по улице Некрасова, по переулку Художественному и проезду с улицы Безводной до улицы Баженова. Кроме того, дорожный ремонт проведут на двух участках по улице Учительской и двух участках по улице Стригинской.

В Канавинском районе начнется второй этап восстановления асфальта на дороге на участке от СНТ "50 лет Октября" до СНТ "Ясная поляна" Кроме того, пройдет комплексное благоустройство территории напротив дома №20 по улице Гороховецкой и напротив дома №17 по улице Карла Маркса.

В Ленинском районе отремонтируют автодорогу на участке вдоль улицы Кременчугской и Каракумского переулка, на участке вдоль улиц Геройской, Серпуховской, Севастопольской от улицы Донбасской до улицы Серпуховской.

В Нижегородском районе ремонт дорожного покрытия пройдет на проезде и тротуаре по переулку Тихий от улицы Максима Горького до улицы Володарского, а также на тротуаре за домом №2/1 по улице Верхне-Печерской и на проездах в деревне Новая.

В Приокском районе в рамках проекта инициативного бюджетирования новый асфальт появится в Дубенках на улице Мантуровской - на участке от улицы Полярной до улицы Спасской.

В Советском районе будут отремонтированы участки дорог у МБДОУ "Детский сад №277", у МАОУ "Школа №49" и у МАОУ "Школа №187" и у МАДОУ "Детский сад №423 "Лучи" Помимо этого, будет проведен ремонт тротуаров рядом с управлением социальной защиты населения по улице Вячеслава Шишкова и у центра социального развития Нижегородской области по улице Богородского.

В Сормовском районе будет проведен ремонт участков дорог по улицам Канавной, Балахнинской, Трансформаторной, а также по проспекту Кораблестроителей и по переулку Керамическому на участке от дома №24 по улице Новые Полянки до дома №69 по улице Академика Вавилова.

Напомним, в рамках проекта "Вам решать!", который реализуется с 2021 года, нижегородцы ежегодно предлагают свои инициативы и голосуют за них. За всё время работы программы в Нижнем Новгороде было реализовано более 200 проектов. По результатам конкурсного отбора этого года победителями стали 69 проектов.

Ранее сообщалось, что ремонт дороги по проекту "Вам решать!" начался на улице Учительской.