Ремонт 37 тысяч кв.м. дорог проведут в Нижнем Новгороде в рамках проекта "Вам решать!"

Фото:
В рамках проекта "Вам решать!" в Нижнем Новгороде в этом году будет отремонтировано почти 37 тысяч кв. метров дорог.Как сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства, в этом году по направлению "Наши дороги" проекта "Вам решать!" вошли 27 объектов. Это 7 объектов в Автозаводском районе, 1 объект в Приокском, по 5 объектов в Советском и Сормовском районах и по 3 объекта в Канавинском, Ленинском и Нижегородском районе. Контракты с подрядными организациями заключены. На некоторых объектах готовность составляет 60 и 90%, отметили в департаменте.
В Автозаводском районе пройдет ремонт участков дорог по улице Некрасова, по переулку Художественному и проезду с улицы Безводной до улицы Баженова. Кроме того, дорожный ремонт проведут на двух участках по улице Учительской и двух участках по улице Стригинской.
В Канавинском районе начнется второй этап восстановления асфальта на дороге на участке от СНТ "50 лет Октября" до СНТ "Ясная поляна" Кроме того, пройдет комплексное благоустройство территории напротив дома №20 по улице Гороховецкой и напротив дома №17 по улице Карла Маркса.
В Ленинском районе отремонтируют автодорогу на участке вдоль улицы Кременчугской и Каракумского переулка, на участке вдоль улиц Геройской, Серпуховской, Севастопольской от улицы Донбасской до улицы Серпуховской.
В Нижегородском районе ремонт дорожного покрытия пройдет на проезде и тротуаре по переулку Тихий от улицы Максима Горького до улицы Володарского, а также на тротуаре за домом №2/1 по улице Верхне-Печерской и на проездах в деревне Новая.
В Приокском районе в рамках проекта инициативного бюджетирования новый асфальт появится в Дубенках на улице Мантуровской - на участке от улицы Полярной до улицы Спасской.
В Советском районе будут отремонтированы участки дорог у МБДОУ "Детский сад №277", у МАОУ "Школа №49" и у МАОУ "Школа №187" и у МАДОУ "Детский сад №423 "Лучи" Помимо этого, будет проведен ремонт тротуаров рядом с управлением социальной защиты населения по улице Вячеслава Шишкова и у центра социального развития Нижегородской области по улице Богородского.
В Сормовском районе будет проведен ремонт участков дорог по улицам Канавной, Балахнинской, Трансформаторной, а также по проспекту Кораблестроителей и по переулку Керамическому на участке от дома №24 по улице Новые Полянки до дома №69 по улице Академика Вавилова.
Напомним, в рамках проекта "Вам решать!", который реализуется с 2021 года, нижегородцы ежегодно предлагают свои инициативы и голосуют за них. За всё время работы программы в Нижнем Новгороде было реализовано более 200 проектов. По результатам конкурсного отбора этого года победителями стали 69 проектов.
Ранее сообщалось, что ремонт дороги по проекту "Вам решать!" начался на улице Учительской.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+