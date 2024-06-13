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Политика

Гордума Нижнего Новгорода назначила довыборы по избирательному округу №30

14 июня 2024 10:19  [244] Политика

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

14 июня состоялось внеочередное заседание городской Думы под председательством исполняющего полномочия председателя городской Думы Евгения Костина. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

В заседании приняли участие 33 депутата, а также заместитель председателя Заксобрания Нижегородской области, руководитель фракции партии "Единая Россия" Алексей Антонов, прокурор Нижнего Новгорода Игорь Мокичев и представители администрации города.

Депутаты приняли решение о назначении дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу №30 на 8 сентября 2024 года - единый день голосования.

Напомним, что по одномандатному избирательному округу №30 Олег Лавричев работал с 2020 года. 15 мая он досрочно сложил полномочия спикера Гордумы Нижнего Новгорода, ранее его арестовали на два месяца по подозрению в растрате.

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Теги:
Выборы Гордума Олег Лавричев
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