Гордума Нижнего Новгорода назначила довыборы по избирательному округу №30

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14 июня состоялось внеочередное заседание городской Думы под председательством исполняющего полномочия председателя городской Думы Евгения Костина. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.
В заседании приняли участие 33 депутата, а также заместитель председателя Заксобрания Нижегородской области, руководитель фракции партии "Единая Россия" Алексей Антонов, прокурор Нижнего Новгорода Игорь Мокичев и представители администрации города.
Депутаты приняли решение о назначении дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу №30 на 8 сентября 2024 года - единый день голосования.
Напомним, что по одномандатному избирательному округу №30 Олег Лавричев работал с 2020 года. 15 мая он досрочно сложил полномочия спикера Гордумы Нижнего Новгорода, ранее его арестовали на два месяца по подозрению в растрате.
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