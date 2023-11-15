Кафе "Библиотека" горит на улице Большой Покровской в центре Нижнего Новгорода

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Пожар в кафе "Библиотека" тушат на улице Большая Покровская в Нижнем Новгороде. Как рассказали в ГУ МЧС по региону, сообщение о возгорании в доме №46 поступило в 16:14.
Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место и зафиксировали горение кровли на 4 этаже.
В настоящий момент из здания эвакуировано 50 человек, эвакуация продолжается.
Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев выехал на место пожара. Он сообщил об отключении электроэнергии в горящем здании. Власти и ответственные ведомства разворачивают на месте ЧП оперативный штаб.
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