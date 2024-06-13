Участок Московского шоссе в Нижнем Новгороде отремонтировали по нацпроекту БКД Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде завершили ремонт дороги на Московском шоссе на 6,5 км участка от Комсомольского шоссе до выезда из города. Как отметили в МКУ "ГУММИД", работы проводились по национальному проекту "Безопасные качественные дороги".

Дорожники уложили на проезжую часть новое покрытие площадью 119,5 тысяч кв.м., заменили 1 тысячу пог. м дорожного бортового камня и 315 пог. м тротуарного, обустроили остановочные площадки.

Гендиректор ГУММиДа Андрей Левдиков отметил, что ведомство следит за качеством материалов и технологиями производства работ на каждом этапе. При проведении контрольных вырубок с дорожного покрытия специалисты "Центра лабораторных испытаний" замечаний не выявили. После всех проверок на дорогу нанесли термопластиковую разметку.

Левдиков уточнил, что на стартовом этапе дорожной кампании подрядчик сделал основной упор на ремонт магистралей с интенсивным движением, затем перейдёт на менее загруженные улицы.

Так, уже скоро завершатся работы по ремонту путепровода на 437 км по Комсомольскому шоссе, участка дороги по улице Новикова-Прибоя и на эстакаде по Московскому шоссе.

Параллельно продолжается ремонт путепровода на 4 км Московского шоссе через улицу Кузбасскую.