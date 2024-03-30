Новая пожарная часть открылась в селе Пурех в Чкаловске Общество

Фото: Юлия Елкина, газета "Знамя" (Чкаловск)

В селе Пурех городского округа город Чкаловск на улице Речной торжественно открыли новую пожарную часть №173.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, в церемонии открытия, которую приурочили ко Дню пожарной охраны России, приняли участие замгубернатора Петр Банников и и.о. начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области Дмитрий Саенко.

Строить здание пожарной части начали в конце мая прошлого года. Пожарная часть обеспечена самым необходимым техническим и аварийно-спасательным оборудованием.

Район выезда сотрудников части охватит 27 населенных пунктов - это 978 жилых домов с населением около 2 тысяч человек, а также девять объектов культурного, образовательного и религиозного значения. Промио профилактики и ликвидации пожаров, сотрудники части получат аттестацию на выполнение аварийно-спасательных работ по ликвидации последствий ЧС и ДТП.

Пожарно-спасательная часть №173 включена в 12-й отряд государственной противопожарной службы. Подготовку площадки и строительство коммуникаций вела администрация города Чкаловск.

Ранее сообщалось, что пожароопасный сезон в лесах Нижегородской области начался 17 апреля.