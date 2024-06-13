Полпред президента в УФО Якушев стал врио секретаря генсовета "Единой России" Политика

Фото: пресс-служба "Единой России"

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назначил полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева временно исполняющим обязанности секретаря генерального совета партии. Об этом сообщил телеканал "360" по ссылкой на пресс-службу ЕР.

Согласно уставу партии, Владимир Якушев станет секретарём после проведения съезда "Единой России" и обновления состава совета.

Напомним, с 2017 года пост секретаря генсовета "Единой России" занимал Андрей Турчак. В начале июня президент Владимир Путин поручил ему возглавить Республику Алтай.

"Это семь насыщенных лет. Региональная сеть партии находится в хорошем состоянии и готова к электоральному циклу 2024 года. С Владимиром Владимировичем (Якушевым – прим. ред.) мы знакомы давно, он является членом Бюро Высшего совета, имеет большой региональный опыт. Я со своей стороны всю необходимую поддержку не только в рамках передачи дел, но и сопровождения электорального периода текущего года готов оказывать ему в меру своих сил и возможностей", - прокомментировал Андрей Турчак.

Владимир Якушев в разные годы трудился в Западно-Сибирском коммерческом банке, был вице-губернатором Тюменской области, мэром Тюмени, с 2005 по 2018 годы - губернатором Тюменской области, с 2018 по 2022 - министром строительства и ЖКХ в правительстве Медведева. Полпредом в УФО был назначен в 2020 году.