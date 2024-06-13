Госдума одобрила законопроект о "семейной налоговой выплате" Экономика

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о семейной налоговой выплате.

Как сообщает ТАСС, законопроект инициировало правительство РФ.

Документ позволяет получить ежегодную выплату, которая устанавливается в рамках совершенствования налоговой системы РФ.

Проект закона наделяет правом на получение такой выплаты работающих родителей двух и более детей, являющихся гражданами РФ, постоянно проживающих в России и с доходов которых был уплачен подоходный налог.

Согласно законопроекту, выплата будет положена, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ по месту жительства. Размер выплаты составит 7% из 13% уплаченного НДФЛ.

Лица, которым положен данный вычет, смогут подать заявление о его назначении с 1 мая до 1 октября года, следующего за годом, в котором был уплачен НДФЛ. Таким образом, в случае принятия закона, обратиться за вычетом за 2025 год можно будет с 1 мая по 1 октября 2026 года.

Отмечается, что при установлении права на ежегодную выплату будет проверяться наличие у заявителя и членов его семьи движимого и недвижимого имущества. Данный перечень имущества установит кабмин. Также правительство РФ определит порядок и условия назначения выплаты и перечень видов доходов, которые учитываются при расчете среднедушевого дохода семьи.

Как сообщалось ранее, российские семьи смогут получать "налоговую выплату" с 2026 года.