Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о запрете продажи энергетиков детям Общество

18 июня в госдуме РФ состоится очередное пленарное заседание. В числе вопросов, стоящих на повестке дня, депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект, запрещающий продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Документ был инициирован группой депутатов, напоминает ТАСС.

Согласно тексту документа, термин "безалкогольный тонизирующий напиток" означает продукт, содержащий тонизирующие вещества в количестве, достаточном для обеспечения бодрящего эффекта на организм. Исключением стали чай, кофе и напитки на их основе.

В пояснительной записке к документу указано, что в России до сих пор нет федерального закона, который регулировал бы деятельность в сфере продажи энергетиков. При этом в 65 субъектах федерации действуют региональные законодательные акты, которые запрещают реализацию тонизирующих напитков несовершеннолетним.

Авторы инициативы подчеркнули, что "молодёжь без каких-либо ограничений приобретает напитки, потребляя их в количестве, которое наносит безусловный вред их здоровью, прежде всего сердечно-сосудистой системе. Регулярное потребление данных напитков формирует у молодых людей соответствующую зависимость от них, а также способно вызвать обострение нервных и психических заболеваний".

Законопроект полностью запрещает розничную продажу энергетиков несовершеннолетним. В частности, продавец вправе потребовать у покупателя энергетиков документы, удостоверяющие личность и подтверждающие возраст.

Также под запретом окажется реализацию тонизирующих напитков в таре более 500 мл.

Если закон будет принят, то он может вступить в силу с 1 сентября 2024 года - именно такая дата прописана в документе.

Нарколог-психиатр, главный врач клиники "Зависимость24" Алексей Казанцев в беседе с телеканалом "360" прокомментировал, что у детей и подростков организм еще не окреп, а с бурным ростом у несовершеннолетних может наблюдаться повышение или падение давления, головные боли и головокружения. А тонизирующие напитки содержат адреналин и таурин, которые увеличивают чистоту сердечных сокращений, соответственно, могут вызвать головную боль, повышение давления провоцируют гиперактивность.

Кроме того, добавил эксперт, в состав энергетиков входят различные подсластители, которые могут вызвать аллергическую реакцию вплоть до анафилактического шока. Но самый негативный фактор - это воздействие на сердечно-сосудистую систему и неокрепший организм.