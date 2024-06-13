Евгений Люлин и Олег Дикун обсудили отношения Нижегородской области и Белоруссии

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Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин накануне III Съезда малых городов Нижегородской области и Республики Беларусь в Городце провёл деловую встречу с руководителем нижегородского отделения посольства Республики Беларусь в РФ Олегом Дикуном.
Как рассказали в пресс-службе аппарата ЗСНО, основными вопросами. которые обсудили стороны, стали развитие сотрудничества и дельнейшее укрепление отношений между Нижегородской областью и Республикой Беларусь, а также обмен опытом в сфере молодёжной политики.
Евгений Люлин отметил, что идей и предложений много, и достигнуто полное взаимопонимание по ним.
Спикер Заксобрания рассказал, что в настоящее время создаётся большое молодёжное движение, в которое войдут представители молодёжных организаций Приволжского федерального округа. Он пригласил включиться в эту работу и молодёжь из Белоруссии.
В работе III Съезда малых городов белорусская делегация также принимала активное участие. Итогом работы трека "Молодёжный парламентаризм и патриотическое воспитание" стала разработка единого стандарта деятельности молодёжных палат при представительных органах муниципальных образований в РФ и Совета депутатов Республики Беларусь.
"Уверен, мы получим отличный результат, который придаст мощный импульс для развития молодёжной политики, а также позволит вовлечь молодёжь в государственное строительство", - прокомментировал Евгений Люлин.
Олег Дикун в свою очередь, рассказал, что в Нижнем Новгороде планируется открыть первый в России специализированный торговый центр, в котором будут представлены ведущие белорусские бренды.
Напомним, что Олег Дикун возглавил отделение посольства Белоруссии в Нижнем Новгороде в конце мая.
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