Евгений Люлин и Олег Дикун обсудили отношения Нижегородской области и Белоруссии Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин накануне III Съезда малых городов Нижегородской области и Республики Беларусь в Городце провёл деловую встречу с руководителем нижегородского отделения посольства Республики Беларусь в РФ Олегом Дикуном.

Как рассказали в пресс-службе аппарата ЗСНО, основными вопросами. которые обсудили стороны, стали развитие сотрудничества и дельнейшее укрепление отношений между Нижегородской областью и Республикой Беларусь, а также обмен опытом в сфере молодёжной политики.

Евгений Люлин отметил, что идей и предложений много, и достигнуто полное взаимопонимание по ним.

Спикер Заксобрания рассказал, что в настоящее время создаётся большое молодёжное движение, в которое войдут представители молодёжных организаций Приволжского федерального округа. Он пригласил включиться в эту работу и молодёжь из Белоруссии.

В работе III Съезда малых городов белорусская делегация также принимала активное участие. Итогом работы трека "Молодёжный парламентаризм и патриотическое воспитание" стала разработка единого стандарта деятельности молодёжных палат при представительных органах муниципальных образований в РФ и Совета депутатов Республики Беларусь.

"Уверен, мы получим отличный результат, который придаст мощный импульс для развития молодёжной политики, а также позволит вовлечь молодёжь в государственное строительство", - прокомментировал Евгений Люлин.

Олег Дикун в свою очередь, рассказал, что в Нижнем Новгороде планируется открыть первый в России специализированный торговый центр, в котором будут представлены ведущие белорусские бренды.

Напомним, что Олег Дикун возглавил отделение посольства Белоруссии в Нижнем Новгороде в конце мая.