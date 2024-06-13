Почти на 14% выросли в России продажи игристых вин за пять месяцев текущего года Экономика

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На 13,5% выросли продажи игристых вин в России за пять месяцев текущего года, сообщает РИА Новости.

По данным, которые приводит Росалкогольтабакконтроль, в сравнении с тем же периодом 2023 года, в России на 11,9% выросли продажи ликерных вин, а виноградных на 3,3%.

В общей сложности реализация игристых вин и шампанского в стране за январь-май составили 8,319 млн декалитров, ликерных вин 569,8 тысячи декалитров, а виноградных вин - 22,77 млн декалитров.

Кроме того, за указанный период выросли продажи коньяка на 8,8%, до 5,823 млн декалитров, водки - на 1,7%, до 31,051 млн декалитров.

В конечном итоге продажи алкогольных напитков, без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, подскочили за эти пять месяцев на 5%, до 93,524 млн декалитров. Реализация слабоалкогольной продукции увеличилась на 7,6% - до 7,494 млн декалитров.

Ранее сообщалось, что Минпромторг предложил повысить пошлины на вина из недружественных стран.

Также сообщалось, что эксперты прогнозируют улучшение качества российского вина по причине заморозков.