Гендиректор "Кухни на районе", салатами которой отравились нижегородцы, задержан Общество

Генеральный директор "Кухни на районе" (ООО "ЛОКАЛКИТЧЕН") Антон Лозин задержан в Москве по делу о массовом отравлении, сообщает РИА Новости. Кроме того, по данным издания, СК России сообщает о задержании троих фигурантов дела об оказании небезопасных услуг: фактического руководителя коммерческой организации по производству продукции, гендиректора частной организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, руководителя отдела качества.

Работу организаций приостановили, с задержанными проводят следственные действия. Отмечается, что уголовное дело расследуется по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Напомним, с 11 июня в московские больницы с признаками пищевого отравления обратились более 100 человек, все они заказывали еду через службы доставки.

Кроме того, в Нижнем Новгороде и Казани с такими же симптомами госпитализировали по 14 человек. Во всех трех городах отравившиеся ели "Салат лобио", произведенный ООО "Локалкитчен". Кроме того, в Москве Роспотребнадзор приостановил продажу "Салата с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя "Гастропорт".

Ранее сообщалось, что СК России по Нижегородской области возбудил уголовное дело по факту отравления нижегородцев.