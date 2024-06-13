Количество госпитализированных нижегородцев с признаками ботулизма выросло до 12 Общество

Количество людей, госпитализированных в инфекционную больницу Нижнего Новгорода с признаками ботулизма, увеличилось, сообщили в региональном Минздраве.

По данным на 22:00 17 июня, за медицинской помощью обратилось уже 12 человек. О первых четверых информация поступила днём.

Состояние девяти из них оценивается как тяжёлое. Врачи предпринимают все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим.

Следком возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Напомним, перед госпитализацией все пострадавшие употребляли продукты питания, заказанные через службы доставки.

По информации Роспотребнадзора, причиной отравления стал "Салат лобио", изготовленный ООО "ЛОКАЛКИТЧЕН". Точно таким же салатом отравились жители Москвы несколькими днями ранее.