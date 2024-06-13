Следком возбудил уголовное дело по факту отравления людей в Нижнем Новгороде Происшествия

Следственные органы СК России по Нижегородской области возбудили уголовное дело по факту отравления жителей Нижнего Новгорода по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Об этом проинформировала пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в период с 16 по 17 июня в городскую инфекционную больницу №2 с признаками пищевого отравления доставлены четыре человека. Перед госпитализацией все они употребляли продукты питания, заказанные через службы доставки.

В рамках расследования уголовного дела оперативники устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе определяют все места реализации продукции с целью её дальнейшего изъятия.

По информации Роспотребнадзора, нижегородцы употребляли в пищу "Салат лобио", изготовленный ООО "ЛОКАЛКИТЧЕН". Точно таким же салатом отравились жители Москвы несколькими днями ранее.