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Следком возбудил уголовное дело по факту отравления людей в Нижнем Новгороде

17 июня 2024 19:55  [152] Происшествия

Следственные органы СК России по Нижегородской области возбудили уголовное дело по факту отравления жителей Нижнего Новгорода по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Об этом проинформировала пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в период с 16 по 17 июня в городскую инфекционную больницу №2 с признаками пищевого отравления доставлены четыре человека. Перед госпитализацией все они употребляли продукты питания, заказанные через службы доставки.

В рамках расследования уголовного дела оперативники устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе определяют все места реализации продукции с целью её дальнейшего изъятия.

По информации Роспотребнадзора, нижегородцы употребляли в пищу "Салат лобио", изготовленный ООО "ЛОКАЛКИТЧЕН". Точно таким же салатом отравились жители Москвы несколькими днями ранее.

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Теги:
Отравление СК РФ Следственное управление
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