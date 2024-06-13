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Спорт

Строительство стен ледовой арены завершилось в Нижнем Новгороде

18 июня 2024 12:00  [48] Спорт

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Строительство стен и газобетонных перегородок ледовой арены завершилось в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Корпорация развития региона.

В настоящее время подрядчик монтирует настилы трибун, прокладывает инженерные коммуникации, устанавливает кровлю, а также занимается отделкой помещений.

"Устройство "пирога" кровли из пароизоляции, утеплителя и ПВХ-мембраны завершено на 60%. Сейчас на объекте работает около 920 человек, задействовано примерно 20 единиц техники", - рассказал руководитель корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Напомним, работы по возведению спортивного объекта начались в июле 2022 года.

В настоящее время построен каркас здания, строительство ледовой арены в Нижнем Новгороде может завершиться в 2024 году.

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Теги:
Строительство Хоккей
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