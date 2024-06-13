Два нижегородских университета вошли в топ-100 рейтинга лучших вузов России Общество

Фото: ННГУ им.Лобачевского

Два нижегородских университета попали в топ-100 рейтинга лучших вузов России, составленного агентством RAEX. При подготовке использовались статистические показатели, а также результаты опросов свыше 130 тысяч респондентов: представителей научных кругов, студентов и выпускников, а также работодателей.

В 2024 году в список лучших вошли университеты из 29 регионов России. Нижегородскую область в нём представили два вуза.

Так, ННГУ им. Лобачевского набрал 2.9201 балла по пятибалльной системе, что позволило занять вузу 34 место в рейтинге.

Ранг условий для получения качественного образования составил 43, уровень востребованности выпускников - 53, уровень научно-исследовательской деятельности - 19.

Отметим, что в 2023 году ННГУ им. Лобачевского занимал в рейтинге 35 место.

Также был отмечен Приволжский исследовательский медицинский университет, который поднялся на 71 место с показателем 2.3144 балла. В прошлом году университет занимал 77 место.

Здесь ранг условий для получения качественного образования был оценен на уровне 50, уровень востребованности выпускников - 94, уровень научно-исследовательской деятельности - 98.

На первом месте рейтинга традиционно расположился МГУ им. Ломоносова, на втором - МГТУ им. Баумана, на третьем - Московский физико-технический институт.

Напомним, ранее агентство RAEX опубликовало предметные рейтинги вузов России. Пять нижегородских университетов также вошли в топ вузов по своим предметным направлениям.

Кроме того, три нижегородских вуза вошли в мировой рейтинг университетов RUR 2024 года.