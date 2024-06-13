Экспоцентр с гостиницей 5* построят возле Нижегородской ярмарки
Парк 777-летия Нижнего Новгорода на Автозаводе благоустроят
Лютеранское кладбище XVII века нашли у метромоста в Нижнем Новгороде
Нижегородские проекты претендуют на премию Russian Traveler Awards
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
19 июня 2024 11:55  [8] Движение транспорта по кольцу на улице Надежды Сусловой снова ограничат
19 июня 2024 11:22  [78] Некоторым иностранцам могут запретить усыновлять российских детей
19 июня 2024 11:11  [116] Два нижегородских университета вошли в топ-100 рейтинга лучших вузов России
19 июня 2024 11:02  [150] Спецпроект для автотуристов появился в Нижегородской области
19 июня 2024 10:46  [105] Мост через Люнду на трассе в Йошкар-Олу отремонтируют за 42 млн рублей
19 июня 2024 09:53  [146] Образовательный патриотический центр откроется в Нижнем Новгороде
19 июня 2024 07:38  [200] Состояние пострадавших от ботулизма нижегородцев стабилизировалось
19 июня 2024 07:16  [189] Почти 1% озимых погибли после весенних холодов в Нижегородской области
18 июня 2024 18:56  [303] Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с Глебом Никитиным
18 июня 2024 18:42  [257] Три тысячи нижегородских старшеклассников прошли обучение в центре "Звено"
Общество

Два нижегородских университета вошли в топ-100 рейтинга лучших вузов России

19 июня 2024 11:11  [116] Общество

Фото: ННГУ им.Лобачевского

Два нижегородских университета попали в топ-100 рейтинга лучших вузов России, составленного агентством RAEX. При подготовке использовались статистические показатели, а также результаты опросов свыше 130 тысяч респондентов: представителей научных кругов, студентов и выпускников, а также работодателей.

В 2024 году в список лучших вошли университеты из 29 регионов России. Нижегородскую область в нём представили два вуза.

Так, ННГУ им. Лобачевского набрал 2.9201 балла по пятибалльной системе, что позволило занять вузу 34 место в рейтинге.

Ранг условий для получения качественного образования составил 43, уровень востребованности выпускников - 53, уровень научно-исследовательской деятельности - 19.

Отметим, что в 2023 году ННГУ им. Лобачевского занимал в рейтинге 35 место.

Также был отмечен Приволжский исследовательский медицинский университет, который поднялся на 71 место с показателем 2.3144 балла. В прошлом году университет занимал 77 место.

Здесь ранг условий для получения качественного образования был оценен на уровне 50, уровень востребованности выпускников - 94, уровень научно-исследовательской деятельности - 98.

На первом месте рейтинга традиционно расположился МГУ им. Ломоносова, на втором - МГТУ им. Баумана, на третьем - Московский физико-технический институт.

Напомним, ранее агентство RAEX опубликовало предметные рейтинги вузов России. Пять нижегородских университетов также вошли в топ вузов по своим предметным направлениям.

Кроме того, три нижегородских вуза вошли в мировой рейтинг университетов RUR 2024 года.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вузы Рейтинг
Поделиться:
Новости по теме
10 июня 2024 13:15  [556] Нижегородские вузы выделили около 3 тысяч бюджетных мест на ИТ-специальности
31 мая 2024 16:49  [2614] Три нижегородских вуза вошли в мировой рейтинг университетов RUR
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph