Группу задержанных в кафе Нижнего Новгорода мигрантов выдворят из России Общество

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Сотрудники полиции задержали восьмерых граждан ближнего зарубежья в Нижнем Новгороде, которые находились на территории России нелегально. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В ходе двух рейдов полицейские обнаружили в одном из кафе в Канавинском районе группу мигрантов, которые находились на территории России нелегально. На них составили административные протоколы. Нарушителей оштрафовали на 16 тысяч рублей. Все они будут выдворены с территории стран, уточнили в ведомстве.

Кроме того, сотрудники полиции обнаружили еще троих мигрантов-нелегалов около одного из домов по улице Зеленодольской в Канавинском районе города.

Им назначили штрафы в размере 6 тысяч рублей. После выплаты штрафных санкций они должны самостоятельно покинуть территорию страны.

Как сообщалось ранее, по итогам операции "Нелегал" за одну неделю июня сотрудники нижегородской полиции выдворили за пределы РФ почти 100 иностранных граждан.

Напомним, двух жителей Нижегородской области осудили за организацию нелегальной миграции.