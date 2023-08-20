Выпуск тяжёлых и средних беспилотников в России увеличат вдвое к 2030 году Общество

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Правительство России планирует значительно увеличить производство беспилотников. Так, за 7 лет изготовление тяжёлых и средних аппаратов должно вырасти втрое, при том как доля отечественной продукции на рынке должна вырасти втрое — до 70%. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Для развития производства БПЛА будет сформирована собственная промышленная база, программное обеспечение. В частности, появится сеть научно-производственных центров для развития беспилотных авиационных систем (БАС), а также необходимая инфраструктура для обеспечения полётов на территории страны.

Кроме того, кабмин будет поддерживать спрос на продукцию и услуги.

"Рассчитываем достичь поставленных целей не только за счёт создания инновационной техники, но и расширения услуг на её основе, востребованных потребителями. Для разработчиков, производителей, пользователей и эксплуатантов появятся цифровые решения. А также будут подготовлены свыше одного миллиона специалистов", — процитировал слова Мишустина телеканал "360".

Отдельно премьер-министр указал на важность привлечения молодёжи в сферу беспилотной авиации. По его словам, появление таких высокотехнологичных отраслей необходимо и для экономики, и для людей.

Напомним, что правительство РФ утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года. В течение 6,5 ближайших лет в стране должна появиться отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников. БПЛА будут интегрированы в единое воздушное пространство страны.

При этом Владимир Путин поручил увеличить производство российских беспилотников.

Ранее сообщалось, что "Горький Тех" и "Группа Промавто" будут совместно развивать беспилотную авиацию в Нижегородской области. В рамках сотрудничества в регионе будут созданы условия для формирования Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС).