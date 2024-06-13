Нижегородское ЦКБ проектирует "Метеор" для рейсов в южных регионах Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Нижегородское ЦКБ имени Алексеева разрабатывает проект судна "Метеор 120М" класса "река–море", сообщает "Деловой Петербург".

По словам представителей ЦКБ, судно планируется запустить между Ростовской областью и Мариуполем, а далее продлить маршрут до Керчи.

Метеор будет иметь вместимость до 120 человек, скорость составит 75–80 км/ч. Уже ведется разработка проектной документации судна.

Ранее планы о закупке "Метеора" на 120 мест класса "река–море" для расширения географии поездок озвучивал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Напомним, первый "Метеор" отправился из Нижнего Новгорода в Ульяновск 9 мая.

Также ранее сообщалось, что "Метеоры" планируется запустить из Нижнего Новгорода в Выксу в 2025 году.