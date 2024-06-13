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Общество

Десять школ и детсадов Нижнего Новгорода получили гранты по 1 млн рублей

20 июня 2024 18:15  [74] Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Мэр Юрий Шалабаев вручил 10 грантов по 1 млн рублей муниципальным школам и детсадам Нижнего Новгорода "За лучшую программу развития и высокие результаты образовательной деятельности" 20 июня. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Средства грантов учреждения смогут направить на свое материально-техническое обеспечение.

"Кто-то оборудует у себя кабинеты для внедрения IT-технологий, кто-то - классы робототехники, а есть очень интересный проект в одном из детских садов – городок дорожной безопасности. Городские гранты вручаем уже третий год, и за это время их получили около 30 образовательных организаций", - сказал Юрий Шалабаев.

В этом году обладателями грантов стали детский сад № 404 "Ростки", дошкольные учреждения № 147, № 461, № 269, а также детские сады № 394 "Парус" и № 117 "Улыбка". Гранты получили школы № 37, № 134, № 81 и № 110.

Напомним, проект здания школы на улице Украинской в Нижнем Новгороде прошел госэкспертизу.

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Теги:
Образование Школы
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