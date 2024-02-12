Проект здания школы на Украинской в Нижнем Новгороде прошел госэкпертизу Общество

Проект здания школы на 825 мест на улице Украинской в Нижнем Новгороде прошел госэкпертизу. Об этом сообщается в материалах Единого госреестра заключений.

Трехэтажное здание образовательного учреждения построят на улице Украинской в 30 метрах от жилых домов №№27, 35.

Проект планировки этой территории разработало ГБУ НО "Институт развития агломерации Нижегородской области" по заказу регионального минграда.

Застройщиком выступает ООО "Двадцать первая концессионная компания "Просвещение". Над проектом работали специалисты нижегородских ООО "Альфа-НН", ООО "Институт пожарной безопасности и системной интеграции", ООО "Линия" и ООО "Технология безопасности".

Напомним, здание школы в ЖК "Зенит" в Нижнем Новгороде введут в эксплуатацию до конца года.

Также ранее сообщалось, что школу в ЖК "Новая Кузнечиха" в Нижнем Новгороде введут в строй весной 2024 года.