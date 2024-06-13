Парк 777-летия Нижнего Новгорода на Автозаводе благоустроят
Нижегородские проекты претендуют на премию Russian Traveler Awards
Экспоцентр с гостиницей 5* построят возле Нижегородской ярмарки
Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 12-18 июля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
21 июня 2024 08:12  [30] Нижегородские абитуриенты могут подать заявку на целевое обучение
21 июня 2024 07:42  [83] Индексация пенсий работающим пенсионерам будет возобновлена с 2025 года
20 июня 2024 19:43  [232] Нижегородские энергетики готовятся к работе в условиях непогоды  
20 июня 2024 19:25  [208] Около 630 млн рублей направлено на ремонт дорог Нижнего Новгорода в 2024 году
20 июня 2024 19:16  [206] Более 1,2 млн домовладений в РФ могут подключить газ по программе догазификации
20 июня 2024 19:04  [204] Нижегородские волонтеры провели уборку на кладбище "Марьина роща"
20 июня 2024 18:15  [277] Десять школ и детсадов Нижнего Новгорода получили гранты по 1 млн рублей
20 июня 2024 18:02  [221] Турбоагрегат №1 Дзержинской ТЭЦ пройдет капитальный ремонт
20 июня 2024 17:51  [227] Нижегородское ЦКБ проектирует "Метеор" для рейсов в южных регионах
20 июня 2024 17:23  [272] Холодную воду отключат в Балахне 21 июня
Общество

Индексация пенсий работающим пенсионерам будет возобновлена с 2025 года

21 июня 2024 07:42  [83] Общество

Депутаты фракции "Единая Россия" 20 июня внесли в Госдуму законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Документ разработан по поручению президента РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ-2024 предложил возобновить индексацию пенсий работающих пенсионеров уже с 2025 года. Глава государства отметил, что ресурсы на это есть. Индексация была приостановлена, напомним, с 1 января 2016 года.

Глава Минтруда РФ Антон Котяков отметил, что предстоящая индексация страховых пенсий затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров. Он рассказал, что она будет проводиться с 1 февраля 2025 года "и далее ежегодно по уровню фактической инфляции и индексация стоимости индивидуального пенсионного коэффициента с 1 апреля 2025 года".

Депутат Госдумы Андрей Исаев прокомментировал, что выплаты работающим пенсионерам будут рассчитываться исходя из потенциального размера пенсии, которую человек получал бы с учётом всех индексаций с 2016 года.

"Размер индексации работающим пенсионерам будет исчисляться не от той пенсии без индексаций, которую они получают сейчас, а от максимальной, той, которая была бы им положена, если бы они не работали", - написал он в своём Telegram-канале.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Пенсионеры Пенсия Социальная сфера
Поделиться:
Новости по теме
10 июня 2024 18:19  [584] Более 30 тысяч нижегородцев вступили в программу долгосрочных сбережений
27 мая 2024 13:18  [609] Педагогам среднего профобразования предложили предоставлять досрочную пенсию
29 марта 2024 09:37  [1007] Размер социальных пенсий в Нижегородской области вырастет на 7,5% с 1 апреля
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph