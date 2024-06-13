Индексация пенсий работающим пенсионерам будет возобновлена с 2025 года Общество

Депутаты фракции "Единая Россия" 20 июня внесли в Госдуму законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Документ разработан по поручению президента РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ-2024 предложил возобновить индексацию пенсий работающих пенсионеров уже с 2025 года. Глава государства отметил, что ресурсы на это есть. Индексация была приостановлена, напомним, с 1 января 2016 года.

Глава Минтруда РФ Антон Котяков отметил, что предстоящая индексация страховых пенсий затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров. Он рассказал, что она будет проводиться с 1 февраля 2025 года "и далее ежегодно по уровню фактической инфляции и индексация стоимости индивидуального пенсионного коэффициента с 1 апреля 2025 года".

Депутат Госдумы Андрей Исаев прокомментировал, что выплаты работающим пенсионерам будут рассчитываться исходя из потенциального размера пенсии, которую человек получал бы с учётом всех индексаций с 2016 года.

"Размер индексации работающим пенсионерам будет исчисляться не от той пенсии без индексаций, которую они получают сейчас, а от максимальной, той, которая была бы им положена, если бы они не работали", - написал он в своём Telegram-канале.