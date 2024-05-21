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Общество

Педагогам среднего профобразования предложили предоставлять досрочную пенсию

27 мая 2024 13:18  [89] Общество

Депутаты ЛДПР предложили предоставлять педагогам среднего профессионального образования право уйти на пенсию после 25 лет стажа вне зависимости от возраста обучаемых студентов. Законопроект будет внесён в Госдуму на ближайшем заседании, сообщает телеканал "360".

В настоящее время уйти на досрочную пенсию могут преподаватели, проработавшие четверть века с несовершеннолетними учащимися. Но в современных реалиях многие подростки идут в училища, колледжи и техникумы после 11 класса, соответственно возраст поступающих в такие образовательные учреждения вырос.

Это привело к снижению процентного количества несовершеннолетних студентов, из-за чего педагоги учреждений профобразования не вырабатывают необходимую продолжительность педагогического стажа и не получают право на досрочную пенсию.

Инициатива депутатов предполагает внесение изменений в статью 30 федерального закона "О страховых пенсиях". Новым условием досрочного выхода на пенсию станет обучение в учреждении среднего профобразования не менее 50% детей до 18 лет.

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Теги:
Образование Пенсия
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