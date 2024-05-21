Педагогам среднего профобразования предложили предоставлять досрочную пенсию Общество

Депутаты ЛДПР предложили предоставлять педагогам среднего профессионального образования право уйти на пенсию после 25 лет стажа вне зависимости от возраста обучаемых студентов. Законопроект будет внесён в Госдуму на ближайшем заседании, сообщает телеканал "360".

В настоящее время уйти на досрочную пенсию могут преподаватели, проработавшие четверть века с несовершеннолетними учащимися. Но в современных реалиях многие подростки идут в училища, колледжи и техникумы после 11 класса, соответственно возраст поступающих в такие образовательные учреждения вырос.

Это привело к снижению процентного количества несовершеннолетних студентов, из-за чего педагоги учреждений профобразования не вырабатывают необходимую продолжительность педагогического стажа и не получают право на досрочную пенсию.

Инициатива депутатов предполагает внесение изменений в статью 30 федерального закона "О страховых пенсиях". Новым условием досрочного выхода на пенсию станет обучение в учреждении среднего профобразования не менее 50% детей до 18 лет.