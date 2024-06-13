Пятилетняя девочка выпала из окна восьмого этажа в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: tg-канал СУ СК России по Нижегородской области

В Сормовском районе Нижнего Новгорода устанавливают обстоятельства гибели ребенка при падении с высоты.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области, вечером 20 июня из окна квартиры, расположенной на 8-м этаже дома по улице Льва Толстого, выпала 5 летняя девочка. От полученных травм ребенок скончался.



Следователи установили, что девочка залезла на подоконник, и, облокотившись на москитную сетку открытого окна, выпала на улицу.

Уточняется, что семья девочки на профилактических учетах не состоит. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

В СК России по Нижегородской области напоминают, что во избежании подобных случаев необходимо отодвинуть от окон всю мебель и установить специальные оконные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть створку больше, чем на несколько сантиметров. Кроме того, не стоит рассчитывать на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от падений. Не оставляйте маленьких детей одних. Никогда не держите окна помещения открытыми, если там находится ребенок.

Ранее сообщали, что в Богородске из окна пятиэтажки выпала двухлетняя девочка. Похожий случай произошел в Дзержинске. Здесь из окна третьего этажа выпал двухлетний мальчик.