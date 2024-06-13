Российская сборная досрочно выиграла общекомандный медальный зачет Игр БРИКС Спорт

Фото: ВК Игры БРИКС 2024

Сборная России досрочно выиграла общекомандный медальный зачет Игр БРИКС.

По итогам восьми соревновательных дней спортсмены Сборной России заработали 177 золотых, 107 серебряных и 74 бронзовых наград. Второе место по этому показателю занимают спортсмены из Белоруссии: на их счету 34 золотых, 56 серебряных и 70 бронзовых медали. На третьем месте команда Китая, у которой по 17 наград золотого и серебряного достоинства и 12 медалей из бронзы.

В оставшиеся четыре дня будут разыграны ещё 135 комплектов наград.

Напомним, Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 24 июня. В соревнованиях принимают участие около пяти тысяч спортсменов из более чем 90 стран мира. В общей сложности будет разыграно 387 комплектов медалей.

Ранее сообщалось, что золотую медаль на соревнованиях по синхронному плаванию завоевала Светлана Колесниченко. Кроме того сообщалось, что медали высшего достоинства взяли гребец Илья Иванов, теннисистки Элизабет Абраамян и Влада Воронина, а "серебро" самбистка Софья Циброва.