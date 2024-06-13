Сборная России лидирует на Играх БРИКС Спорт

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Сборная России лидирует на Играх БРИКС в Казани по числу завоеванных медалей, сообщает РИА Новости.

Так, после 6 дней соревнований в копилке российской команды 131 золотая медаль, 80 серебряных и 51 бронзовая награда. Следом за Россией по числу наград идут Белоруссия и Китай.

Напомним, что спортивная часть турнира БРИКС началась 13 июня.

Также сообщалось, что нижегородские спортсмены завоевали первые награды на Играх БРИКС.