Новый сайт бизнес-омбудсмена начал работу в Нижегородской области Бизнес

В Нижегородской области начал работу новый сайт Уполномоченного по правам предпринимателей.

Как рассказали в пресс-службе бизнес-омбудсмена, при разработке большое внимание уделено личному кабинету, его функциональности и удобству, а также упрощен поиск информации. Для удобства пользователей на всех страницах сайта стала доступна кнопка "Подать обращение".

Кроме того, на сайте обновился блок "Общественная поддержка": теперь сведения и контакты специалистов института Pro bono представлены в одном месте.

"Новый портал - важный цифровой инструмент для бизнеса. Мы с профессиональной командой разработчиков постарались сделать наш новый сайт доступным, удобным пользователям в плане навигации и поиска нужной информации, подачи обращений", - прокомментировал Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий.

Напомним, что Павел Солодкий в декабре 2023 года был утвержден на должность уполномоченного по правам предпринимателей Нижегородской области на третий срок: этот пост он занимает с декабря 2013 года.

Основная задача бизнес-омбудсмена – обеспечение гарантий защиты прав и законных интересов предпринимателей и содействие их восстановлению в случае нарушения. Также при Уполномоченном по защите прав предпринимателей Нижегородской области действуют 18 экспертов в различных правовых областях - так называемый институт Pro bono, оказывающий поддержку на безвозмездной основе. Они помогают с правовой экспертизой и оценкой вопросов и обращений предпринимателей, с проработкой и продвижением важных законодательных и системных инициатив для делового сообщества, распространением положительных практик защиты прав бизнеса.